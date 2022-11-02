Почти вдвое меньше стало фальшивых денег в Орловской области

В Орловской области наблюдается тенденция к снижению подделок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области стало меньше поддельных денег. Количество фальшивых купюр уменьшилось на 43%.

Такую статистику привели в региональном отделении Банка России. За третий квартал в банковском секторе обнаружено 23 фальшивых банкноты, это меньше на 17, чем за такой же период в 2021 году. Отмечается, что тенденция уменьшения фальшивых денег наблюдается как в Орловской области, так и по стране в целом.

- По-прежнему фальшивомонетчики чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов. Эксперты банковской сферы обнаружили 13 поддельных пятитысячных банкнот, 5 двухтысячных и 4 банкноты номиналом одна тысяча рублей. Кроме того, была выявлена одна 100-долларовая банкнота США, -рассказали в Орловском отделении Банка России.