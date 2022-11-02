Маленькие гости из ДНР попробовали себя в картинге с Леонидом Панфиловым

В Орле ребята из ЛДНР поучаствовали в гонках с чемпионом России по картингу. С юными гостями встретился Леонид Панфилов.

В Орловской области особое внимание уделяют вынужденным переселенцам. В первую очередь это касается детей.

По информации городской администрации, на прошлых выходных 54 ребенка, прибывших в регион с Донецкой и Луганской Народных Республик, пригласили поучаствовать в гонках на картах. Инициатором встречи стал двукратный чемпион России по картингу Леонид Панфилов. Он лично обратился к мэру Орла с таким предложением и соответственно получил поддержку от администрации.

Мальчишки и девчонки с радостью посетили картинг. От гонок с чемпионом ребята получили много позитивных эмоций.