Фото: пресс-служба администрации Орла

В гимназии № 39 Орла появился уголок памяти Никиты Матюшева. Молодой орловец погиб в ходе спецоперации, спасая товарищей.

Уголок, посвященный памяти Никиты Матюшева, открыли в музее Почетных граждан Орла гимназии № 39 неслучайно. Здесь он учился, а затем выпустился восемь лет назад. После окончания девяти классов Никита получил среднее образование и поступил на заочку в ОГУ имени Тургенева. В 2020 году парень пошел в армию, а в 2021 году четко решил для себя пополнить ряды ВС России. Он заключил контракт в должности командира отделения учебного взвода учебной мотострелковой роты.

В числе первых орловец отправился на территорию Украины для участия в спецоперации. 22 марта 2022 года Никита Матюшев героически погиб. В тот день в городе Изюм Харьковской области бойцы попали в окружение. Ценой своей жизни гвардии старший сержант Матюшин спас своих сослуживцев и вывел их из окружения.

В администрации Орла рассказали, что Указом Президента России Никита Матюшев посмертно награжден орденом Мужества. В гимназии № 39 теперь есть памятная экспозиция и именная парта героя. Посетить это место могут все орловские школьники.