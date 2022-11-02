В Глазуновском районе отремонтируют детский сад после вмешательства прокуратуры. Фасад здания и спальные комнаты нуждаются в ремонте.

Прокуратура Глазуновского района провела проверку. Специалисты надзорного ведомства установили, что в Детском саду №1 в поселке Глазунова в ненадлежащем состоянии находится стены, фасад и спальня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

На стенах отслаивается лак, есть трещины. На фасаде не держится штукатурка. Прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании местной администрации выделения финансирования на ремонт.

Глазуновский районный суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение судебного решения на контроле у ведомства.