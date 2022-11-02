Орловская спортсменка Анастасия Фасхутдинова победила на международном турнире по кикбоксингу

Анастасия Фасхутдинова (в центре). Фото из архива Алексея Потеряхина.

В Кемерово прошёл международный турнир "Россия - спортивная держава" по кикбоксингу. В дисциплине «лоу-кик» среди спортсменок 17-18 лет победила Анастасия Фасхутдинова из Орловской области. В решающем поединке она одолела соперницу из Москвы. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Ростовской и Иркутской областей.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, орловские баскетболисты дважды разгромили тамбовских «волчат». После этих матчей «Орел ГУ» вышел на первое место (15 очков) в первенстве ЦФО. Теперь 19 – 20 ноября наши парни сыграют дома с «Тулой» (девятое место, шесть очков). Первая встреча начнется в 18:30, вторая – в 12:45.