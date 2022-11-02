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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:06

В Орле обсудили итоги призыва в рамках частичной мобилизации

Заседание оперштаба провел губернатор
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орле обсудили итоги призыва в рамках частичной мобилизации. Заседание оперштаба провел губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков провел заседание регионального оперативного штаба. На нем обсудили итоги выполнения мероприятий, связанных с частичной мобилизацией, а также возможности предоставления семьям мобилизованных мер поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Напоминаю, что в регионе сохраняется уровень повышенной готовности, поэтому мы продолжаем обсуждение первоочередных мер по реализации Указа Президента РФ № 757. Сегодня рассмотрим опыт работы Белгородской области по этому направлению, - сказал губернатор.