Фото: Ксения Тимофеева

В Орловской области пройдут шесть ярмарок вакансий в ноябре. Их проведут в нескольких районах.

Первая из них начнет работу 2 ноября а Железнодорожном районе города Орла. Безработных орловцев приглашает на работу в строительную предприятие. Можно получить должность электросварщика, слесаря, токаря, инженера по технике безопасности, конструктора, технолога. Мероприятие пройдет на улице Пушкина, 12.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что следующая ярмарка пройдет 8 ноября в Северном районе Орла. Здесь предоставят вакансии продавцов продовольственных и непродовольственных товаров. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются квотированные места. Ярмарка пройдет на улице Металлургов, 17-б.

9 ноября на ярмарку приглашает центр занятости Советского района. Посетители встретятся с представителями Почты России и других предприятий. Здесь предложат на выбор вакансии начальника почтамта, операторов связи, инструкторов, бухгалтеров, водителей, контролеров и других.

Еше три ярмарки пройдут в Урицком, Дмитровском и Покровском районах. Они запланированы на 8, 14 и 18 ноября.

– В Дмитровском – рыбное производство и агропромышленный холдинг, в Покровском – пищекомбинат, потребительское общество, а также производство гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей, - сообщили в пресс-службе.