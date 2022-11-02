Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле пенсионерка получила телесные повреждения в маршрутке после резкого торможения. Микроавтобусом управляла автоледи.

Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области. ДТП случилось 1 ноября около 15.20. Автомобиль «Газ» двигался по Наугорскому шоссе в направлении улицы Плещеевской.

В результате резкого торможения 84-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее отпустили. Всего за последние сутки в Орловской области произошло 20 ДТП. В них пострадали три человека, еще трое – получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.