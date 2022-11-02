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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:31

Сотрудница полиции из Орловской области борется за звание "Народного участкового" страны

Поддержать Елену Белову во всероссийском конкурсе может любой житель региона, проголосовав за нее онлайн
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Елена Белова - Народный участковый Орловщины-2022

Елена Белова - Народный участковый Орловщины-2022

Начался всероссийский этап ежегодного конкурса МВД России "Народный участковый". Орловскую область представляет сотрудница полиции из Мценска Елена Белова. Поддержать девушку и отдать за нее свой голос можно онлайн.

Елена Белова победила в региональном этапе конкурса "Народный участковый-2022", а с 1 ноября стартовало голосование на уровне страны. Елена - капитан полиции, в должности участкового уполномоченного трудится с 2013 года, с момента как закончила профильный вуз. Сотрудница полиции сама родом из Мценска и поэтому хорошо знает особенности своей малой родины. На ее участке живет около четырех тысяч человек.

- У всех есть мой номер телефона, обращаются граждане ко мне ежедневно. Большой пласт занимает профилактическая работа, общение. Консультирую селян по правовым вопросам, ведь в деревнях не так много юристов, - поделилась Елена Белова.

Голосование пройдет с 1 по 10 ноября на официальном сайте информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». Поддержать Елену и отдать за нее свой голос можно здесь.