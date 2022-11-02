Сотрудница полиции из Орловской области борется за звание "Народного участкового" страны

Елена Белова - Народный участковый Орловщины-2022

Начался всероссийский этап ежегодного конкурса МВД России "Народный участковый". Орловскую область представляет сотрудница полиции из Мценска Елена Белова. Поддержать девушку и отдать за нее свой голос можно онлайн.

Елена Белова победила в региональном этапе конкурса "Народный участковый-2022", а с 1 ноября стартовало голосование на уровне страны. Елена - капитан полиции, в должности участкового уполномоченного трудится с 2013 года, с момента как закончила профильный вуз. Сотрудница полиции сама родом из Мценска и поэтому хорошо знает особенности своей малой родины. На ее участке живет около четырех тысяч человек.

- У всех есть мой номер телефона, обращаются граждане ко мне ежедневно. Большой пласт занимает профилактическая работа, общение. Консультирую селян по правовым вопросам, ведь в деревнях не так много юристов, - поделилась Елена Белова.

Голосование пройдет с 1 по 10 ноября на официальном сайте информационного партнера конкурса – издательского дома «Комсомольская правда». Поддержать Елену и отдать за нее свой голос можно здесь.