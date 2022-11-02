Велосипедист пострадал в ДТП с внедорожником Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге "Орел-Знаменское" внедорожник сбил велосипедиста. Мужчина получил травмы.

ДТП случилось 1 ноября днем, в начале третьего часа. 32-летний мужчина ехал на велосипеде "Стелс" в сторону села Знаменское, за ним двигался автомобиль "Нива Шевроле". Его 67-летний водитель врезался в двухколесный транспорт.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки, 1 ноября, полицейские зарегистрировали на дорогах региона 20 ДТП. В трех из этих происшествий есть пострадавшие.