Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле проверили состояние укрытий. На стратегически важных предприятиях состоялась пробная эвакуация.

В группу контроля вошли глава региона Андрей Клычков, мэр Орла Юрий Парахин, представители администрации города и главного управления МЧС России по региону. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Особое внимание уделили детским учреждениям. В рамках контроля эвакуировали специализированный дом ребенка. Сотрудники подготовили укрытие: запасти еду, воду, мебель и все самое необходимое.

– 1 ноября Орле развернули посты радиационного и химического наблюдения, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и техники, приведены в готовность пункты выдачи средств индивидуальной защиты, - сообщили в пресс-службе.