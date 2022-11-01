Орловские баскетболисты дважды разгромили тамбовских «волчат»

19 – 20 ноября наши парни сыграют дома с «Тулой» (девятое место, шесть очков). Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

В Тамбове в рамках первенства ЦФО по баскетболу среди мужских команд состоялись два матча между местным дублем «волков» и БК «Орел». В обеих встречах наши земляки попросту смяли соперников – 100:61 и 96:52.

Первую «сотку» в сезоне орловцам обеспечили - Владислав Лево (19 очков), Артём Прялухин и Илья Былков (по 12). Во втором поединке в ТОП-3 самых результативных игроков команды гостей вошли Даниил Плотников (№ 18, 20), Лево (16) и Даниил Плотников (№ 32, 14).

После этих матчей «Орел ГУ» вышел на первое место (15 очков). Далее располагается «Рязань» (12), «Тверь», «Тамбов-2» и «Брянск» (по восемь). Правда, у всех преследователей есть игры в запасе – от двух до шести. Теперь 19 – 20 ноября наши парни сыграют дома с «Тулой» (девятое место, шесть очков). Первая встреча начнется в 18:30, вторая – в 12:45.