Фото: пресс-служба правительства Орловской области

С профессиональным праздником 1 ноября поздравили в Орле судебных приставов. Лучших представителей регионального управления ФССП наградили.

Собрание прошло в Орловском городском центре культуры. Поздравить коллег с профессиональным праздником пришли представители других ведомств, областного правительства, депутаты, судьи, посетил встречу и митрополит Тихон.

- Лучшие специалисты службы судебных приставов сегодня получили ведомственные награды, Благодарности Губернатора, главного федерального инспектора, награды областного Совета народных депутатов, администрации города и медали Орловской митрополии, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Для участников встречи состоялся концерт.