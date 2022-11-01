Клычков поручил до 15 ноября подготовить технику и реагенты для зимнего содержания дорог

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил до 15 ноября 2022 подготовить спецтехнику и реагенты, необходимые для зимнего состояния дорог. Пока что закуплена только половина песка и соли.

- В настоящее время заготовлено 54 % технической соли, которые распределены по дорожным участкам Орловской области. В части песка заготовлено 58 %, поставки продолжаются в плановом порядке, - рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Перед сезоном холодов на дорогах региона "Дорожной службой" выполнен ямочный ремонт, заделаны трещины. Это нужно для безопасности зимой. До 25 ноября также заводы изготовят асфальт, который пойдет на ремонт полотна в Ливенском и Свердловском дорожных отделах.

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