Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

В Орле с 1 ноября стартовал осенний призыв в армию. Будущих солдат-срочников начали вызывать в военкоматы.

В этом году, в связи с частичной мобилизацией, призыв перенесли с традиционного срока 1 октября на месяц. Хотя начался он позже обычного, завершиться должен как и всегда - 31 декабря. Отправлять молодых орловцев будут в разные рода войск и разные регионы России.

- Ни один срочник не будет направлен на службу в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также срочников не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, - рассказал Сергей Романов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области.

Молодые люди, призванные на военную службу в рамках осенней кампании, будут направлены во все виды и рода Вооруженных сил России. Преимущественно – в воинские части, дислоцирующиеся на территории Западного военного округа.