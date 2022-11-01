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НовостиОбщество1 ноября 2022 15:32

Все субъекты электроэнергетики Орловской области подготовлены к зиме

Предприятия успешно прошли проверку и получат паспорта готовности
Нина СОКОЛОВА
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Фото: Нина СОКОЛОВА

Все субъекты электроэнергетики Орловской области подготовлены к зиме. Предприятия успешно прошли проверку и получат паспорта готовности.

О состоянии электроэнергетических субъектов в регионе разговаривали на аппаратном совещании в областной администрации. Они прошли проверку на готовность к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года.

Все субъекты положительно оценило Министерство энергетики России. Соответствующие паспорта готовности выдадут четырем местным предприятиям топливно-энергетического комплекса. Такие же акты получат еще три субъекта электроэнергетики, которые оценил региональный Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.

- В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в Орловской области имеется 442 резервных источника энергоснабжения, из них 353 передвижных. В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей Орловской области были разработаны и утверждены графики перевода на резервное газоснабжение, - уточнили в областном Правительстве.