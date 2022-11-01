. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Рисунок орловской студентки представят в Третьяковской галерее. Варвара Филатова победила в федеральном этапе творческого конкурса.

Студентка Орловского художественного училища имени Мясоедова представила регион в творческом конкурсе «Третьяковская галерея-online», который состоялся в рамках Всероссийского благотворительного проекта «Поколение М». По итогам федерального этапа состязания орловчанка одержала победу. Варвара изобразила травянистое растение синеголовник.

- В рамках конкурса подростки со всей России постигали искусство ботанической иллюстрации: проходили мастер-классы и знакомились с творчеством выдающихся мастеров. Затем ребятам предлагалось изобразить родную флору и загрузить фото или скан-копию работы на сайт конкурса, - поделились в пресс-службе областного Правительства.

На конкурс поступило несколько сотен работ, из которых выбрали только 17 лучших рисунков. Победитель от каждого региона отправится в Третьяковскую галерею. Акварельный эскиз Варвары Филатовой войдет в цифровую ботаническую библиотеку, которую презентуют к всероссийской «Ночи искусств» в Третьяковке.