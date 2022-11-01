. Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловчанка стащила кошелек у продавщицы в кафе. Находившиеся там восемь тысяч рублей она потратила.

С заявлением о пропаже кошелька с восемью тысячами рублей в городской отдел полиции обратилась продавщица кафе. Отсутствие в сумке, которую женщина оставила за прилавком, кошелька она заметила не сразу и даже не могла предположить, кто мог его украсть. Сотрудники полиции завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) и занялись расследованием.

Оперативники просмотрели записи с камер, на которые как раз попала воровка. В кафе она покупала спиртное. Пока продавщица обслуживала других посетителей, 31-летняя орловчанка вытащила из сумки кошелек и поспешно удалилась. Деньги, которые были в кошельке, женщина потратила на свои нужды.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.