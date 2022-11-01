В Орловской области опасный сорняк захватил почти 360 гектаров земли

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В Орловской области уничтожили очаг повилики. Сорняк разросся почти на 360 гектаров.

В октябре этого года Россельхознадзор отменил карантинный фитосанитарный режим по повилике в Знаменском районе. Там вредоносный сорняк заполонил территорию площадью 354,7 гектаров.

Карантинную фитосанитарную зону на этом участке установили еще в сентябре 2016 года. В то же время специалисты разработали программу по ликвидации опасного растения. Собственник земельного участка своевременно принял все необходимые меры для уничтожения сорняка.

- Факт ликвидации очага и её отсутствие в карантинной фитосанитарной зоне подтверждены данными обследований и соответствующим заключением, - уточнили в пресс-службе ТУ Россельознадзора по Орловской и Курской областям.