Водителям стоит заранее подумать о местах стоянки Фото: Нина СОКОЛОВА

В центре Орла запретят парковку 11 ноября. Рассказываем, где в этот день не удастся оставить машину.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, с 6 утра до 14.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Салтыкова-Щедрина в створе домов №1 и №2 по бульвару Победы. Причина ограничений - культурно-массовое мероприятие «Мы вместе», которое состоится 11 числа.

Кроме того, в городе будет действовать запрет на стоянку и проезд и в праздничный день 4 ноября. Список адресов есть здесь.

Также сейчас и до 10 ноября действует ограничение движения по улице Максима Горького. Здесь водителям стоит быть бдительнее, так как идут дорожные работы в районе дома №65.