Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Архив "КП"

Пенсионеры из Орловской области вяжут теплые вещи для участников спецоперации. Носки, варежки и перчатки мастерят подопечные Центра соцобслуживанияМценского района.

К акции в поддержку участников специальной военной операции под названием «СПИЦназовцы» присоединились пенсионеры из Мценского района. Они являются подопечными Центра социального обслуживания населения. Теплые носки, перчатки и варежки, связанные амчанами, передадут бойцам вместе с гуманитарным грузом.

В пресс-службе Правительства Орловской области отметили, что присоединиться к акции «СПИЦназовцы» может любой желающий. Также можно помочь вязальщикам пряжей или другими материалами для рукоделия.

На все интересующие вопросы ответят в Центре соцобслуживания населения Мценского района по телефону: +7 (48646) 2-12-98.