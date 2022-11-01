Крестный ход состоится в Орле на этой неделе Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 4 ноября состоится крестный ход. С молитвой верующие пройдут по улицам областного центра.

В День народного единства по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в Орле состоится крестный ход. Молитвенное шествие посвятят подвигу народного ополчения.

По городским улицам пройдут православные верующие с молитвой о мире, стране и ее защитниках.

- Крестный ход стартует в 10:30 от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России. Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева и Генерала Родина. Завершится молитвенное шествие у поклонного креста в урочище Царев Брод, - уточнили в Орловской митрополии.