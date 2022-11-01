Фото: СУ СК по Орловской области

Орловский следком проводит проверку после смертельного пожара в Сосковском районе. В сгоревшем доме 31 октября было обнаружено тело пожилого мужчины.

Как уже сообщала читателям "КП", пожар потушили накануне вечером в деревне Должноки. Дом выгорел на площади в 70 квадратов, внутри находился погибший 61-летний мужчина. Обстоятельства случившегося предстоит установить следователям.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.