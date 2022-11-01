В сгоревшем доме в Орловской области обнаружено тело пожилого мужчины

Фото: СУ СК по Орловской области

В Орловской области в сгоревшем частном доме обнаружено тело пожилого мужчины. Трагическое ЧП случилось в деревне Должонки Сосковского района.

Жилой дом загорелся вечером 31 октября, очевидцы сообщили о происшествии в восьмом часу. Когда пожарные прибыли на место, постройка уже полыхала изнутри, внутри дома и на чердаке наблюдалось плотное задымление. Огонь удалось затушить, однако внутри сгоревшего дома спасатели обнаружили погибшего мужчину, ему был 61 год.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 70 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Всего за сутки пожарные и спасатели региона выезжали на ликвидацию различных ЧП и их последствий 16 раз.