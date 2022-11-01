Орловский губернатор Клычков о частичной мобилизации: "Раздача повесток завершена"

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В Орловской области завершились мероприятия по частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 31 октября.

Последняя группа призванных резервистов отправилась в учебные части накануне. Как отметил Клычков, раздача новых повесток прекращена. Тем, кто их получил, нужно явиться в военкомат для актуализации данных.

По поручению Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу все мероприятия по частичной мобилизации прекращены. Повестками в ближайшее время будут приглашать в военный комиссариат только срочников. Добровольцы также смогут заявлять о своем желании заключить контракт с Минобороны для службы в зоне спецоперации на Украине.