Мэры трех орловских городов посетят мобилизованных земляков

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Мэры трех орловских городов посетят мобилизованный земляков в учебных частях. К резервистам отправятся глава Орла Юрий Парахин, глава Ливен Сергей Трубицын и глава Мценска Николай Кочетаев.

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел Вконтакте накануне вечером. Отправятся градоначальники к резервистам, призванным в рамках частичной мобилизации, сегодня, 1 ноября. По словам главы региона, мэры должны будут узнать у призванных орловцев об их потребностях, оценить условия размещения, разобраться с какими-то проблемами, если они возникли.

Клычков отметил также, что и сам в ближайшее время наведается к орловцам. Правда, уже с гуманитарным грузом.