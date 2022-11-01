. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

За два дня в Орловской области обезвредили почти две тысячи боеприпрасов. Взрывоопасные предметы остались со времен Великой Отечественной войны.

Обезвреживать взрывоопасные предметы, обнаруженные в разных районах региона, выезжали сотрудники группы специальных работ в прошлые выходные. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны спасатели-взрывники находят практически каждый день.

Так, в Дмитровском районе обезвредили один артиллерийский снаряд, а в Болховском - 465 снарядов различных калибров, полторы тысячи патронов, авиабомбу, гранату и два запала.Еще по одному артснаряду уничтожили в Новосильском районе и Орловском округе.

- Взрывоопасные предметы, сохранившиеся с военных времён, представляют огромную опасность. Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут взорваться в любой момент. Фактором, провоцирующим детонацию боеприпаса, может стать любое воздействие на него, включая прямые солнечные лучи и даже незначительную вибрацию, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.