В Мценске горела однокомнатная квартира. Из подъезда дома спасатели эвакуировали семь человек.

Однушка в многоквартирном доме по улице Тургенева в Мценске полыхала на прошлых выходных. Тревожное сообщение на телефон пожарно-спасательной службы поступило почти в десять вечера. Огнеборцы прибыли по адресу, когда в квартире на первом этаже горели кухня и ванная комната. В результате пожара кухня выгорела на шесть квадратных метров, а в ванной и коридоре закоптился потолок.

Причину пожара установят специалисты. Из жителей дома никто не пострадал. Спасатели эвакуировали семь амчан из-за сильного задымления в подъезде.

- За прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 22 раза, из них пять раз на ликвидацию пожаров и 17 – на различные происшествия, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.