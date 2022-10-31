В Орле дети мобилизованных бесплатно посетили театр кукол

.

В Орле дети мобилизованных посетили театр кукол. Ребята посмотрели спектакль «Колобок среди машин».

В регионе продолжается оказание всесторонней поддержки родственникам мобилизованных орловцев. Она включает в себя и льготы в сфере культуры. Так, в кукольный театр Орла на представление пригласили их детей. Ребята посмотрели постановку «Колобок среди машин» вместе с мамами и бабушками.

Вместе с любимыми сказочными героями юные зрители повторяли и учили правила дорожного движения. Ведь в этот раз Колобок попал не в лес, а в настоящий город, где много машин и знаков.

- Это не разовая акция, а текущая работа. Мы, помимо разнообразной помощи семьям наших мобилизованных орловцев, составляем масштабную культурную программу как для детей, так и для взрослых. Мы приглашаем их на концерты, спектакли, мастер-классы, выставки и так далее, – рассказала начальник управления культуры администрации Орла Лидия Осипенко.