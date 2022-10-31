В Новосильском районе после капремонта открыли Центр творчества. В учреждении появились новые кабинеты, окна, системы отопления и вентиляции.

В прошлом году на базе Центра творчества в Новосиле открыли опорный центр допобразования детей. Там занимаются 262 ребенка. Ребята занимаются бисероплетением, рисуют, играют в кукольном театре, учат иностранный язык, а дошколята готовятся к первому классу.

О проведении капитального ремонта в детском центре рассказали в областном Правительстве. В учреждении заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции. В здании оборудовали дополнительные учебные кабинеты с новой мебелью и вставили окна. Само здание преобразилось и внешне. Кроме того, там появилась современная пожарная и тревожная сигнализация.

Сейчас кабинеты оснащены организационно-технической аппаратурой. Закуплено новое оборудование по двум программам: «Юнармеец» и «Мир мультимедиа».