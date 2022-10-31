На Лескова в Орле угодили "Хендаи" и "Киа"

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле девушка пострадала в столкновении двух иномарок. ДТП случилось на улице Лескова в ночное время.

Подробнее о происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все произошло на минувших выходных. 29 октября, примерно в половине первого, 22-летний водитель на "Киа" ехал по Лескова в сторону Пионерской. Неподалеку от дома №15 автомобиль столкнулся с другой иномаркой, "Хендаи". За рулем ее был 35-летний водитель.

- А результате ДТП пассажир автомобиля "Хендаи", девушка 26 лет, получила травмы, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

На выходных в Орле и области произошло еще несколько ДТП с пострадавшими. В Маслозаводском переулке Орла 19-летний водитель "Десятки" сбил пешехода. А в Ливнах "Лада" врезалась в фуру, двое пострадали.