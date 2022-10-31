Убирать улицы Орла и бороться с голеледом будет 85 спецмашин

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В администрации Орла рассказали об уборке городских улиц в сезон холодов и снега. Бороться с последствиями непогоды будет около 85 коммунальных машин и 90 человек.

Убирать снег и противостоять гололеду предстоит сотрудникам муниципальной "Спецавтобазы". Фронт работ - проезжая часть, тротуары, проезды к многоэтажкам, остановки общественного транспорта, уборка лестниц на мостах, путепроводов. Не отстановится и ямочный ремонт асфальта. Заключены договоры на поставку песка и соли, их закупят больше 12 и 5,5 тонн соответственно. Этого должно хватить на всю зиму.

- В зимний период будет использоваться 20%-я пескосоляная смесь, запасы которой на сегодняшний день составляют 4 000 тонн, и 3 000 тонн 10%-й смеси. Такое количество пескосоляной смеси ориентировочно используется в течение месяца, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.