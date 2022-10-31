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Орловцев учат оказывать первую помощь. Бесплатные курсы будут проходить каждую субботу.

Занятие по оказанию первой помощи прошло в областном центре в прошлую субботу. 40 орловцев узнали, как остановить кровотечение, наложить давящую повязку и вытащить пострадавшего из машины в результате дорожно-транспортного происшествия. Подробнее о том, как проходило обучающее занятие, рассказали в городской администрации.

Так,жители Орла, желающие постичь азы оказания первой помощи, учились определять сознание и дыхание пострадавшего, выбивать инородное тело из верхних дыхательных путей и делать сердечно-лёгочную реанимацию. К слову, даже при обсуждении темы, как вызывать скорую помощь, возникали вопросы.

Бесплатные курсы по оказанию первой помощи каждую субботу будет проводить администрация Орла вместе с Орловским городским отделением Красного Креста.