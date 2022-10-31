На IT-форуме в Орле были представлены современные цифровые сервисы

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Организатором конференции выступила Компьютерная Академия ТОП. Демонстрационная зона, организованная «Ростелекомом», позволила всем желающим ознакомиться с умными решениями для дома. Участники форума посмотрели как работает сервис «Видеонаблюдение». Интерес у присутствующих вызвала работа датчиков задымления и протечки воды. А капсула с голосовым помощником Маруся продемонстрировала свои возможности управления видеосервисом и умной розеткой.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Отрадно сознавать, что жители Орла пользуются не только наши флагманскими продуктами , но и всё больше растет спрос на умные сервисы. Форум стал для нас дополнительной площадкой продвижения перспективных продуктов».

Ольга Филина, директор Орловского филиала Компьютерной Академии ТОП, организатор форума:

«Наш форум стал площадкой, где будущие специалисты IT-сферы смогли увидеть отрасль изнутри — познакомиться с потенциальными работодателями и их продуктами. Мы пригласили «Ростелеком» в качестве партнера мероприятия. Интерактивная зона нашего партнёра позволила увидеть цифровые сервисы в действии».