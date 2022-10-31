Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 13:01

На IT-форуме в Орле были представлены современные цифровые сервисы

Первый в Орле IT-форум для студентов и выпускников вузов и ссузов «В IT и Точка» состоялся 29 октября
Источник:kp.ru
.

.

Организатором конференции выступила Компьютерная Академия ТОП. Демонстрационная зона, организованная «Ростелекомом», позволила всем желающим ознакомиться с умными решениями для дома. Участники форума посмотрели как работает сервис «Видеонаблюдение». Интерес у присутствующих вызвала работа датчиков задымления и протечки воды. А капсула с голосовым помощником Маруся продемонстрировала свои возможности управления видеосервисом и умной розеткой.

Руслан Петрищев, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Отрадно сознавать, что жители Орла пользуются не только наши флагманскими продуктами , но и всё больше растет спрос на умные сервисы. Форум стал для нас дополнительной площадкой продвижения перспективных продуктов».

Ольга Филина, директор Орловского филиала Компьютерной Академии ТОП, организатор форума:

«Наш форум стал площадкой, где будущие специалисты IT-сферы смогли увидеть отрасль изнутри — познакомиться с потенциальными работодателями и их продуктами. Мы пригласили «Ростелеком» в качестве партнера мероприятия. Интерактивная зона нашего партнёра позволила увидеть цифровые сервисы в действии».