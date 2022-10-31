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Орловец дал позвонить и лишился своего телефона. Полицейские завели уголовное дело.

О том, как пропал сотовый телефон за десять тысяч рублей, житель областного центра рассказал в отделе полиции Северного района. Ночью мужчина познакомился с двумя молодыми людьми. Вместе они решили выпить. В ходе застолья один из новых приятелей попросил позвонить. Мужчина без задней мысли поделился своим смартфоном и больше его не увидел. Звонивший сразу же исчез из поля зрения. Личность и местонахождение 31-летнего телефонного воришки установили сотрудники уголовного розыска.

- В отношении данного мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество), - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Орловцу избрали меру пресечения. Сейчас он заключен под стражу.