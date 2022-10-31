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НовостиПроисшествия31 октября 2022 11:01

В Орловской области ищут очевидцев смертельного ДТП, случившегося в Покровском районе

Возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП погиб пешеход

В ДТП погиб пешеход

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход. После аварии, случившейся 20 октября в Покровском районе, возбуждено уголовное дело.

Смертельное ДТП случилось на 89 километре дороги "Орел-Тамбов". В тот вечер, около семи часов, автомобиль задавил пешехода. Мужчина 43 лет погиб на месте происшествия. Теперь полицейские просят откликнуться возможных очевидцев аварии и сообщить любую информацию, связанную с этим смертельным происшествием.

- Граждан, располагающих сведениями о данном ДТП, просьба обратиться в ОМВД России по Покровскому району по телефонам: Дежурной части – (8-486-64) 2-12-33 или сот. 8-999-382-59-08, - обратились к возможным свидетелям случившегося в региональном УМВД.