В кладке Красного моста в Орле остались замурованными старинные надгробные плиты

Фото: Елена Ермакова/InfoOrel.ru

В администрации Орла опровергли информацию об исчезновении старинных надгробий, обнаруженных при реконструкции Красного моста. Оказалось, что плиты так и остались замурованными в кладке опорной стены.

Ранее в сети и некоторых местных СМИ появилась информация о том, что плиты пропали. В мэрии ее опровергли.

- Надгробия и сейчас остались в кладке подпорной стены. Нам снова удастся увидеть их через десятилетия, во время следующей реконструкции Красного моста, - сообщили в горадминистрации.

Могильные плиты археологи РАН обнаружили в 2021 году при раскопках культурного слоя. Предположительно, плиты эти появились тут во время восстановления моста в годы Великой Отечественной войны: тогда он был разрушен немецко-фашистскими захватчиками. Старинные надгробия несут в себе функцию строительного материала, они поддерживают опорную конструкцию. Извлечь их во время реконструкции не представилось возможным.