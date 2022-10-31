В Болхове в 2023 году продолжится ремонт дворов и общественных пространств

Благоустройство продолжится Фото: Ольга СУПОНЕВА

В городе Болхове Орловской области в 2023 году продолжится благоустройство. В порядок приведут дворы и общественные пространства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ремонт пройдет за счет средств национального проекта "Жилье и городская среда". Рабочие приведут в порядок дворы на улице Ключикова, а также Первомайской и в Калининском переулке.

Что касается городских пространств, то планируется благоустроить участок улице Земляная гора. Тут уложат новую тротуарную плитку, установят фонари, скамейки. Обойдется эта работа в 5 миллионов рублей. В благообразный вид приведут также территорию у памятного знака ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Из городского бюджета выделят на эту цель 250 тысяч рублей.