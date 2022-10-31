При пожаре на Пожарной улице в Орле пострадал мужчина

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

На Пожарной в Орле случился пожар. Из-за разбушевавшегося в квартире огня пострадал молодой мужчина.

Все произошло поздним вечером в минувшее воскресенье, 30 октября. На место происшествие спасатели прибыли в двенадцатом часу. Пламя распространялось по квартире на шестом этаже, к тому моменту, как прибыла пожарная бригада, из окна валил густой дым, пришлось эвакуировать десятерых жильцов подъезда, еще четверых спасли.

- При пожаре пострадал мужчина 1988 года рождения. Причина происшествия устанавливается. На месте работали сотрудники 2 и 3 пожарно-спасательных частей, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Это далеко не единственный пожар, случившийся в регионе за выходные. Горели две дачи в пригороде Орла, квартира на улице Металлургов областного центра, на Тургенева в Мценске, гараж с баней в Колпне. Всего спасателям пришлось выезжать на помощь людям и ликцидацию разных ЧП в эти дни 22 раза.