Фото: Андрей Клычков, Вконтакте Фото: соцсети

Орловская область снова передаст военнослужащим квадрокоптеры. Из нашего региона бойцы получат 11 гражданских дронов.

Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Квадрокоптеры отправятся военным, принимающим участие в СВО. Глава региона отметил, что коптеры, которые раньше были игрушкой для населения, сейчас выполняют боевые задачи.

- Еще дополнительно 11 квадракоптеров поступили нам. Патрулирование колон на марше, разведка, наблюдение, корректировка – вот перечень военных профессий, которые получили гражданские дроны на спецоперации. А это – сохраненные жизни бойцов и командиров, - написал Клычков в соцсетях.

По словам губернатора, средства на закупку квадрокоптеров выделила компания ООО "УК Агрогрупп Орел". За счет помощи получилось также купить тепловизоры.