Фото: Андрей Клычков, Вконтакте
Фото: соцсети
Орловская область снова передаст военнослужащим квадрокоптеры. Из нашего региона бойцы получат 11 гражданских дронов.
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. Квадрокоптеры отправятся военным, принимающим участие в СВО. Глава региона отметил, что коптеры, которые раньше были игрушкой для населения, сейчас выполняют боевые задачи.
- Еще дополнительно 11 квадракоптеров поступили нам. Патрулирование колон на марше, разведка, наблюдение, корректировка – вот перечень военных профессий, которые получили гражданские дроны на спецоперации. А это – сохраненные жизни бойцов и командиров, - написал Клычков в соцсетях.
По словам губернатора, средства на закупку квадрокоптеров выделила компания ООО "УК Агрогрупп Орел". За счет помощи получилось также купить тепловизоры.