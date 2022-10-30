В Орле 1 ноября проверят систему оповещения

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в рамках учений по гражданской обороне пройдет проверка системы оповещения. Сирены в городе завоют 1 ноября, горожан просят не пугаться.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Проверка состоится в грядущий вторник с 10.30 до 12.30. В это время будет подан сигнал "внимание всем". Также в районе 10.45 будет прерываться теле и радио вещание.

- Важно: это плановая проверка. Пожалуйста, соблюдайте спокойствие во время звучания сирен. Доведите эту информацию со своих родственников, коллег и друзей, - обратились к орловцам в горадминистрации.