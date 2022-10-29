Орловские спортсменки везут две награды из Сочи

Спортсмены соревновались в 38-ми весовых категориях. Фото со страницы "БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел" в VK.

В турнире приняли участие 458 спортсменов из 25 регионов России. В активе орловских спортсменов две награды. Победу праздновала Карина Черкесова, второй стала Валерия Ермолова. Тренируют спортсменов В.Бахтин и Т.Байрамов.

Как сообщал сайт orel.kp.ru, орловцы завоевали шесть медалей в столице Удмуртии. В Ижевске завершились первенство страны и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Лучший результат среди наших земляков продемонстрировал Илья Суханов. Он выиграл в дисциплинах ППП и МП-60, а также стал вторым в дисциплине МП-60 СС.

Тем временем, орловские баскетболисты дважды проиграли в Рязани. Самым результативным у нашей команды стал Илья Былков.