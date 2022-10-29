Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 октября 2022 7:59

Под Орлом украли деньги при капремонте школы искусств

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с нацпроектом
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА

В Орлвской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Культура". При ремонте детской школы искусств была украдена сумма в 1,7 миллиона рублей.

Об этом "КП" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ведомство проверило как расходуются деньги, выделенные на капремонт ДШИ им. Балакириева. Как оказалось, не по назначению.

- При производстве работ подрядной организацией ООО "СТПОЙГАРАНТ" использованы материалы, не соответствующие проектной документации, в результате школе искусств причинен ущерб на сумму более 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Контракт с этим подрядчиком расторгли, теперь ремонт школы искусств продолжает другая фирма. А следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершенного мошенничества.