Под Орлом украли деньги при капремонте школы искусств

В Орлвской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Культура". При ремонте детской школы искусств была украдена сумма в 1,7 миллиона рублей.

Об этом "КП" сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Ведомство проверило как расходуются деньги, выделенные на капремонт ДШИ им. Балакириева. Как оказалось, не по назначению.

- При производстве работ подрядной организацией ООО "СТПОЙГАРАНТ" использованы материалы, не соответствующие проектной документации, в результате школе искусств причинен ущерб на сумму более 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Контракт с этим подрядчиком расторгли, теперь ремонт школы искусств продолжает другая фирма. А следователям предстоит выяснить все обстоятельства совершенного мошенничества.