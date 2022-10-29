Фото: Орловская митрополия

Священник из Орла передал гуманитарную помощь бойцам, участвующим в спецоперации. Ее собрали прихожане орловских храмов.

Очередную посылку с гуманитарной помощью бойцам ОМОН передал протоиерей Василий Иванов. Он благословил сотрудников подразделения Росгвардии, которые вскоре отправятся на подмогу своим товарищам, участвующим в специальной военной операции.

Посылку собирали прихожане храмов Орловской епархии. В ней есть лекарства, средства для оказания первой помощи, продукты, одежда и обувь.

Как рассказали в Орловской митрополии, ранее во всех храмах епархии был объявлен сбор гуманитарной помощи для российских военных. Так, было отправлено несколько многотонных посылок в зону спецоперации. Духовенство и прихожане продолжают оказывать помощь российским военным.