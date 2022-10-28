Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле прошли митинги, посвященные жертвам политических репрессий. Мероприятия состоялись в Медведевском лесу и на Братском кладбище.

В Медведевский лес к памятнику Жертвам политических репрессий пришли представители администрации Северного района и работники КДЦ «Металлург». Мемориал появился именно на этом месте неслучайно.

На опушке Медведевского леса расстреляли 157 невинных человек, подвергшихся политическим репрессиям. В общей сложности от этих событий пострадали 20 тысяч орловцев. К памятнику возложили красные гвоздики и почтили память минутой молчания. Еще об одном подобном мероприятии рассказали в пресс-службе городской администрации. Прошло оно в Советском районе на Братском кладбище жертв фашизма. Почтить память репрессированных пришли работники Советской администрации, студенты медицинского колледжа и другие неравнодушные орловцы.