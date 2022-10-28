. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле для семей участников спецоперации проезд в общественном транспорте станет бесплатным. Также предусмотрены и другие меры поддержки.

О поддержке родных участников СВО разговаривали на заседании в городском Совете. Было принято решение расширить меры социальной поддержки для таких семей, которые единогласно поддержали депутаты. В администрации Орла рассказали, что родственники бойцов могут рассчитывать на приоритетное право при зачислении в детсады и учреждения культуры, освобождение от платы за детский сад и льготы при оплате путёвки в загородные лагеря, обеспечение горячим питанием в школах, включая группы продлённого дня и пришкольные лагеря.

Кроме того, с 1 декабря супруги, родители, дети, братья и сестры мобилизованных, добровольцев и контрактников смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Проездной билет будет действовать на всем муниципальном транспорте. Перевозчикам выпадающие доходы компенсируют субсидиями из городской казны.