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За хранение марихуаны на орловца завели уголовное дело. Наркотик нашли в квартире у молодого человека.

Запрещенное вещество у 24-летнего жителя Ливен полицейские нашли в ходе обыска, когда расследовали ранее возбужденное уголовное дело. В разных комнатах квартиры орловца были обнаружены свертки. Их он спрятал в шкафах и столах.

Находки правоохранители направили на экспертизу. Так, было подтверждено, что в свертках находилось более 300 граммов марихуаны. Такой размер расценивается как крупный.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, за незаконное хранение в следственном отделе ливенской полиции возбудили уголовное дело по статье 228-й статье Уголовного кодекса. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем повдении.