В Орле неизвестный водитель на "ВАЗе" учинил ДТП и скрылся с места происшествия

В ДТП пострадал один человек Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле неизвестный водитель на отечественной легковушке учинил ДТП, а сам скрылся с места происшествия. В аварии, которая случилась 27 октября на Комсомольской, пострадал один человек.

Некоторые подробности происшествия озвучили в региональной Госавтоинспекции. Все случилось вечером, ближе к одиннадцати. Лихач на "Девятке" ехал по Комсомольской улице со стороны Кромской. В районе дома 267 стал поворачивать налево и столкнулся с иномаркой "Тойота", за рулем которой был 21-летний водитель. От удара машину выбросило на металлическое дорожное ограждение. Лихач дожидаться приезда полицейских не стал. Хотя в ДТП пострадал его же пассажир.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "ВАЗ", мужчина 45 лет, получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.