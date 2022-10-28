В Орле дети мобилизованных смогут ездить на автобусах по льготному проездному. А также несовершеннолетние братья и сестры бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского городского совета народных депутатов. Так, в список орловских льготников добавили братьев и сестер участников специальной военной операции, а также их детей.

Заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров пояснил, что льготный билет предлагается на 50 поездок в месяц.

– Данная мера поддержки будет действовать с 1 декабря этого года. Думаю, это будет нужно для детей, отцы которых сейчас на передовой, - прокомментировала решение депутат Татьяна Малыгина.