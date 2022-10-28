В Орле железнодорожник устанавливал муляжи взрывных устройств на поезда

Работник железной дороги предстанет перед судом за ложные сообщения о минировании Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле перед судом окажется 57-летний работник железной дороги, устанавливавший муляжи взрывных устройств на поезда. Мужчина, работавший ремонтником, якобы обнаруживал бомбы и сообщал о них, надеясь на поощрение от руководства.

Подробности этого необычного дела "Комсомолке" рассказали в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел. Расследовалось оно совместно с ФСБ. За время следствия удалось установить, что пожилой сотрудник железной дороги, в обязанности которого входило осматривать и ремонтировать вагоны, придумал незаконнный способ заслужить премию. Он сам дважды изготовил муляжи взрывчатки и установил их на балках грузовых вагонов. А после при осмотре, якобы внезапно, нашел "бомбы" и предотвратил таким образом теракт. Однако правоохранители раскусили мужчину.

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- Железнодорожник предстанет перед судом за заведомо ложные сообщения о минировании поездов. Со слов обвиняемого, он действовал умышленно из хулиганских побуждений, а его целью было получение поощрения от руководства. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в штабе ЛО МВД России на станции Орел.